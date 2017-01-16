Kırıkkale Sobadan Sızan Gazden Karı-Koca Yaşamını Kaybetti

Kırıkkale'de kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 74 yaşındaki Bekir Çelikoğlu ile 70 yaşındaki eşi Döndü Çelikoğlu evlerinde ölü bulundu.



Olay, Kırıkkale'nin Gündoğdu Mahallesi, 1602. Sokak, No: 74'te bulunan altı depo olarak kullanılan 2 katlı ahşap binada meydana geldi. Daha önce evin soba bacasını temizletmek istediklerini komşulara söyledikleri belirtilen Bekir Çelikoğlu ile eşi Döndü'nün uzun süre evden çıkmadığını gören komşuları, durumlarından şüphelendi. Kırıkkale'nin Sanayi Mahallesi'nde oturan kızı Hediye Çelik de sürekli aradığı anne ve babasının telefonlarına cevap vermemesi üzerine bugün öğleden sonra oturdukları eve geldi. Evin kapısının açılmaması üzerine durum polise haber verildi.



Olay yerine gelen polis, çilingirci çağırarak kapıyı açtırmaları sonucu Bekir-Döndü Çelikoğlu çiftinin yatak odalarında cansız bedeniyel karşılaştı. 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelirken, Çelikoğlu çiftinin soba borusunun tıkanması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını kaybettikleri anlaşıldı.Çelikoğlu çiftinin cenazeleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna, ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.