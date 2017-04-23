Kırıkkale, Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı

Kırıkkale, şehidini son yolculuğuna uğurladı (2)(Tür: Yurt)

Kırıkkale, şehidini son yolculuğuna uğurladı (2)

(Tür: Yurt)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kırıklale, Kırıkkale