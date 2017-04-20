Kırıkkale Heyetinden Çim'e İnceleme

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Çocuk İzleme Merkezi'ne (ÇİM) aralarında Kırıkkale Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan'nın bulunduğu heyet incelemelerde bulundu.



Kırıkkale Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan'ın başkanlığında Kırıkkale İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş, Kırıkkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Mustafa Boyabatlı'dan oluşan bir heyet Karabük'e gelerek Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Heyet burada Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kara, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sezgin Tiryaki ile Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Erkan Doğan ve Yrd. Doç. Dr. Murat Çakar eşliğinde Çocuk İzlem Merkezinde incelemelerde bulundu.



İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Kırıkkale İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş, Kırıkkalede Çocuk İzlem Merkezi olmayışının sağlık alanında önemli bir eksikliklerinin olduğunu söyleyerek, bu alanda Karabük'ün önemli bir çalışmaya imza attığını ve o nedenle örnek olarak Karabük'e ziyarette bulunduklarını dile getirdi. Heyet ÇİM'e yaptığı incelemelerin ardından kentten ayrıldı. - KARABÜK