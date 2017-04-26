Kırıkkale Güzellik Merkezinden Hanımlara Dansözlü Kutlama

Kırıkkale'de, Hürrem's Güzellik Merkezi, '5. Yıl kutlama ve Bahar'a Hoş geldin' programı ile hanımlara unutamayacakları bir gece yaşattı. Masada dansöz oynatan hanımlar, birlikte göbek atıp, stres atma fırsatı buldular.



Beyaz Saray Düğün Salonu'nda düzenlenen geceye Hürrem's müşterilerinin yanı sıra kalabalık bir davetli katıldı. Gecede, işyeri sahibi Gül Savaş yaptığı açılış konuşmasında, "Hürrem's güzellik merkezimizin beşinci kuruluş yıldönümünde bizleri yalnız bırakmayan Kırıkkale'nin en güzel ve özel kadınları, güzellik merkezimizle bahara merhaba partisine gelip, renk kattığınız için çok teşekkür ediyorum. İlk günden bugüne aşkla yaptığım bu mesleğin zirvesini siz değerli dostlarımla kutlamaktan son derece mutluyum. Gelişerek, değişerek, üzerine katarak, üreterek, emek vererek yürüdüğümüz bu yolda benimle birlikte yürüyen değerli çalışma arkadaşlarıma, benden desteğini esirgemeyen tüm müşterilerime ve dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Müzikli gecede, oryantal Jasmin kıvrak dansı ile katılımcıları mest ederken, bazı kadınlar da kendilerine eşlik etti. Gecede, halk oyunları gösterisi ile birlikte davul eşliğinde halay çekildi, oyunlar oynandı. Gecenin final bölümünde ise Gül-Hasan Savaş çifti yaş pasta keserken, 6'ncı kuruluş yıldönümünde buluşma dileğinde bulundular.