Kırıkkale Görevi Başında Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti



KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Koordinasyon Şubesi'nde çalışan polis memuru Sinan Şan, (44) görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yaşamını kaybetti.



20 yıllık polis memuru olan evli 2 çocuk babası Sinan Şan'ın eşi Emine Şan da Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapıyor. Polis memuru Şan için Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Çankırı'ya gönderildi. Polis memurunun eşi Emine Şan ve yakınları tabuta sarılarak göz yaşı döktüler.



Görevi başında yaşamını yitiren Sinan Şan'ın cenazesine, Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, emniyet mensupları, sivil toplum örgütlerinin başkanları katıldı.