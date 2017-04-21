Kırıkkale Fuhuş Baskınında Yabancı Uyruklu 4'ü Kadın 7 Kişi Yakalandı

Fuhuş baskınında yabancı uyruklu 4'ü kadın 7 kişi yakalandı



KIRIKKALE' Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekiplerince Yahşihan'da kiraladıkları bir apartman dairesinde fuhuş yapan ve yaptırdıkları tespit edilen yabancı uyruklu 4'ü kadın 7 kişi suçüstü yakalandı.



Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik aldıkları fuhuş ihbarı üzerine uzun süredir takibe aldıkları Kırıkkale Üniversitesi'nin bulunduğu Yahşihan İlçesi, Yenişehir semtinde bulunan 4 katlı apartmanın kiralanan 3'üncü katındaki daireye baskın düzenledi. Ekipler, Özbekistan uyruklu N.A, (57) adlı kadın, erkek çocukları O.A. (32) ve H.A. (30), gözetleyici konumunda bulunan Kırıkkaleli Y.Y. (42), para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen kadınlardan Özbekistanlı G.I. (40) ve Kırgızistanlı Z.Z. (30) ile G.H. (30) düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı.



Ahlak Bürosu ekipleri tarafından fuhuş yaptırdıkları ve yaptıkları tespit edilen 7 kişi, gözaltına alındı, ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildiler.,