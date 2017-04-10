Kırıkkale Evleri Belediye'ye Gelir Kapısı Oldu

Kırıkkale Belediyesinin Atatürk Bulvarı üzerinde yapmış olduğu Kırıkkale evleri'nin ihalesi gerçekleşti.



Belediyenin şehir merkezinde yapmış olduğu işyerlerinin ihalesi açık arttırma usulü ile gerçekleşti. 10 iş kolunda yapılan ihale sonucu Belediye yaklaşık aylık 50 bin lira yıllık ise 600 bin lira gelir elde edecek. Kafeterya, lokanta, çay ve kahve evi, hediyelik eşya ve kitapçı iş konundan oluşan ihale sonucu aylık 23 bin 150 lira ile en yüksek kafeterya yeri kiraya verildi.



Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın seçim vvaadlerinden olan Kırıkkale evleri ihalesi açık artırma ile sahiplerini buldu. Çekişmeli geçen ihalede Kafeterya, lokanta, çay ve kahve evi, hediyelik eşya ve kitapçı iş kolundan oluşan evler önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Yapılan ihale sonucunda aylık 23 bin 150 lira ile en yüksek kafeterya yeri kiraya verildi. Lokanta ve kafeterya 9 yıl üzerinden diğer iş kolları ise 3'er yıl üzerinden kiralandı. - KIRIKKALE