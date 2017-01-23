Kırıkkale Emniyetine Araç Desteği

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, 8 otomobil ve 3 motosiklet olmak üzere 11 aracın geldiğini söyledi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen araçlar için İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teşekkür eden Emniyet Müdürü Çorumlu, "Emniyet olarak araç filomuzu güçlendirdik. Bundan sonra daha hızlı şekilde olaylara müdahalede edebileceğiz. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.



Kırıkkale halkının huzuru için çalıştıklarını belirten Çorumlu, "Üç ay önce göreve başladığımda önceliğimiz FETÖ ve uyuşturucu olacak demiştik. FETÖ ve uyuşturucu aynıdır, ikisi de milletimizi uyuşturuyor. İnşallah halkımızın desteğiyle bu FETÖ'yü Kırıkkale'den temizleyeceğiz. Halkımızdan isteğimiz bu kişileri ihbar etmeleridir. Her ihbarı değerlendiriliyoruz, bu konuda tavizimiz yok" şeklinde konuştu.



Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 11 araç, düzenlenen tören ve edilen duanın ardından hizmete girdi. - KIRIKKALE