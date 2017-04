Kırıkkale'den Kısa Kısa

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.



Okul koridorunda düzenlenen programın açılışını Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı Fatih Özkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, kamu kurumlarının müdürleri yaptı.



Açılışa katılan davetliler öğrencilerin çalışmalarının sergilendiği stantları ziyaret ederek hazırlanan proje ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Okul Müdürü Şevket Yurduseven AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin 20 eserle fuara katıldıklarını söyledi.



Öğrencilerin hazırladıkları projeler sayesinde önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten Yurduseven, "Öğrencilerimiz koordinatör öğretmenleri Nazmiye Yağlı rehberliğinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katılarak özveri ile çalışmalarını sergilediler. Açılan stantlarda öğrencilerimiz fizik, kimya, biyoloji, matematik, coğrafya, bilgisayar ve mesleki alanda hazırlamış oldukları birbirinden güzel çalışmaları sergilediler. Bu tür etkinlikler sayesinde öğrencilerimiz, teorik bilgilerin yanı sıra beceri kazanma, araştırmacı ve bilimsel çalışmalara da ışık tutması açısından büyük önem taşıyor." diye konuştu.



Bilim Fuarında ayrıca görevli öğrenciler tarafından katılımcıların tansiyon ve şeker ölçümleri yapıldı.



Kaymakam Vural öğrencilerle fidan dikti



Sulakyurt Kaymakamı Yunus Emre Vural ortaokul öğrencileri ile birlikte fidan dikti.



Okul bahçesi ağaçlandırma çalışmaları kapsamında "Her Fidan Bir Candır" sloganıyla Sulakyurt İmam Hatip Ortaokulu bahçesine öğrencilerle birlikte fidan dikimi etkinliğine katılan Vural, her öğrencinin bir fidanı olması gerektiğini söyledi.



Yeşilin korunması ve büyütülmesi için küçük yaşta çocuklara bu bilincin kazandırılması gerektiğini belirten Vural, "Öğrencilerle birlikte doğayı ve yeşili koruma adına okul bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdik. Bahçede her öğrencinin bundan böyle bir fidanı olacak ve okulda kaldığı sürece bu fidana özenle bakacak. Bu sayede yaşadığımız yerde mutlaka bir fidanı toprakla buluşturmamız ve hepimiz yeşili korumamız gerekir." diye konuştu.