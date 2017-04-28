Kırıkkale'den Kısa Kısa

Bahşili ilçesinde öğrenciler tarafından değişik şekil ve boylardaki 2 bin düğmeden yapılan Türk bayrağı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda sergilenmesi için Samsun'a gönderildi.



Samsun Canik Gülbahar Hatun Anaokulu'nun başlattığı "81 il 81 Bayrak Projesi" kapsamında Bahşili ilçesinde Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu öğrencileri de düğmelerden Türk bayrağı yaptı.



Okul müdürü Şengül Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın kendilerine şevk verdiğini belirterek, bu tür sosyal faaliyetlerde bulunmanın kendileri için onur duyulacak bir çalışma olduğunu söyledi.



Çalışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencilere de teşekkür eden Doğan, önce el baskısı ile Atatürk posteri yaptıklarını ve şimdide düğmeden oluşan Türk bayrağı yaptıklarını ifade etti.



Yaklaşık 2 bin düğmenin kullanıldığı bayrak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda sergilenmesi için Samsun'a gönderildi.



Sulakyurt Kaymakamı Vural'ın köy ziyareti



Sulakyurt Kaymakamı Yunus Emre Vural, ilçeye bağlı bazı köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Vural, Kıyıhalilinceli, İmamoğlu Çeşmesi ve Ambardere köylerini ziyaret ederek köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Köy muhtarları ve vatandaşlardan köylülerin sorunlarını dinleyen Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelerle de görüşme yaparak ihtiyaçların giderilmesi konusunda gerekli girişimlerin yapılacağını söyledi.



Vural, "İlçe Kaymakamlığı olarak bazı kurum yöneticilerimizle birlikte vatandaşlarımızın çeşitli sorunlarını ve köylerimizde yapılacak çalışmalarla ilgili olarak köy ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerinde görerek değerlendirme imkanımız oluyor." dedi.



Kaymakam Vural'a İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erman Behlül, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Kudret Tamkoç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emin Yüksel de eşlik etti.