Kırıkkale'den Kısa Kısa

Sulakyurt Kaymakamı Yunus Emre Vural, ilçeye bağlı Faraşlı ve İmamoğlu Çeşmesi köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Vural, köy ziyaretlerinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Faraşlı köyünde vatandaşların sorunlarını dinleyen Vural, köy muhtarı tarafından yenilenmesi talebinde bulunulan içme suyu deposunda incelemelerde bulundu.



Köydeki ihtiyaç sahibi ve hasta olan bazı aileleri de ziyaret eden Vural, çiftçilerle de görüşmeler yaptı.



Vural, daha sonra İmamoğlu Çeşmesi köyüne geçerek, köy okulunu ziyaret etti.



Kaymakam Vural'a, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Kudret Tamkoç, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Bülent Çelen de eşlik etti.



Bahşili'de Turizm Haftası etkinliği



Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Zikri Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır Dülger, AK Pati İlçe Başkanı Sadullah Duyar, kurum müdürleri ile veliler katıldı.



Okulda oluşturulan Kültür Odasının açılışını yapan Kaymakam Şahin, öğrencilerin gerçekten büyük bir çalışma ve uğraş verdiklerini söyledi.



Kültür varlıklarını yaşatmak için açılan Kültür Odasında emeği geçen okul idaresi ve öğretmenlere de teşekkür eden Şahin, ilçenin kendi kültürüne önem verdiğini belirtti.



Öğrencilerin yörenin türkülerini seslendirdiği programda, katılımcılara unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler ikram edildi.



Öte yandan Turizm Haftası kapsamında "İlçem ve Turizm" konulu resim sergisi de düzenlendi.