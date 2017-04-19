Kırıkkale'den Kısa Kısa

Yahşihan ilçesinde Su Sanitasyonu Çalışma Programı kapsamında eğitim verildi.



Kaymakamlık Mavi Salon'da düzenlenen eğitimde konuşan Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Dilek Aykutlu, sağlıklı suyun renksiz, kokusuz, berrak ve sağlığa zarar verebilecek mikrobiyolojik ve kimyasal kirleticilerden arındırılmış aynı zamanda sağlık için gerekli mineralleri uygun ve yeterli miktarda içeren su olduğunu söyledi.



Aykutlu, "Güvenli su ise sağlığa zarar verebilecek kirleticilerden arındırılmış sudur. Dünya Sağlık Örgütüne göre, içme sularının klorlanması işleminin yaygınlaşması halk sağlığı alanındaki en önemli gelişmelerden birisi. Halen mevcut alternatifleri arasında en güvenilir dezenfeksiyon yöntemdir. Bu nedenle ilçe merkezinde ve köylerde su depolarının hem temizliğinin hem de klorlama işlemlerinin düzenli yapılması gerekiyor." diye konuştu.



Eğitime, Yahşihan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Dursun Göğer, İlçe Özel İdare Müdürü Cemil Şerbetçioğlu, köy ve mahalle muhtarları katıldı.



Bahşili'de Kutlu Doğum Haftası programı



İlçe Müftülüğünce bir düğün salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Programda, Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Mevlüt Erten, "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verdi.



İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ilahi dinletisinin olduğu programda, Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokul öğrencileri işaret dili ile Peygamber sevgisini anlattı.



Kaymakam Zikri Şahin, Belediye Başkanı İbrahim Uyar, İlçe Müftüsü Ahmet Altacı ile vatandaşların katıldığı programda, katılımcılara Bahşılı Belediyesi tarafından etli pilav ikram edildi.