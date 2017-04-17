Kırıkkale'den Kısa Kısa

Sulakyurt Kaymakamı Yunus Emre Vural, muhtarlarla bir araya geldi.



Vural, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların sorunlarına yönelik muhtarla bir araya gelmenin büyük önem taşıdığını söyledi.



Muhtarların vatandaşların her yönüyle tanınmasında büyük sorumluluk üstlendiklerini belirten Vural, "Mahalle ve köy muhtarlarımızla olağan toplantılarımızı düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman bizler köylerimize giderek vatandaşlarımızın durumlarını yerinde görüyor ya da muhtarlarımızla düzenlediğimiz bu rutin toplantılarımızla da gerek ilçe merkezimiz gerekse köylerimizle ilgili çalışmalarımız, yatırımlarımız, istişare ve tüm konuları masaya yatırma imkanımız oluyor. Bu sayede oldukça faydalı sonuçlar elde etme imkanı buluyoruz." diye konuştu.



Toplantıya, mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra, Belediye Başkanı İsmail Bildik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erman Behlül, kurum yöneticileri ile diğer yetkililer katıldı.



Bahşili



Bahşili Belediye Başkanlığınca hibe yoluyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan 320 çöp konteynerinin dağıtımına başlandı.



Belediye Başkanı İbrahim Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp konteynerlerini hem yenilediklerini hem de biraz daha büyüttüklerini söyledi.



Çöp konteynerlerinin dağıtımını yapmaya başladıklarını ifade eden Uyar, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe yoluyla temin edilen çöp konteynerleri alımında desteklerini unutamayacağımız AK Parti milletvekillerine, il başkanına ve sorumlu müdürlerimize çok teşekkür ederiz. Devletimiz güçlü olunca hizmette sınır kalmıyor. Allah ülkemizi, devletimizi, hükümetimizi her zaman güçlü kılsın." diye konuştu.