Kırıkkale'deki Parkta Telef Olan Güverciler

Kırıkkale'de bir parkta çok sayıda güvercinin telef olması üzerine belediye ekipleri parkta dezenfekte çalışması başlattı.



Kent merkezinde kuşların uğrak yeri olarak bilinen Hüseyin Kahya Parkı'nda bulunan güvercinlerin bir kısmının telef olması üzerine belediye temizlik ekipleri dezenfekte ve temizlik çalışması başlattı.



15 Ocak Pazar günü Hüseyin Kahya Parkı'nda bulunan güvercinlerin bir kısmı yediği yemden dolayı ölmüş, belediye ve emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.