Kırıkkale'deki Fetö/pdy Davası

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında eski Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ekrem Gök ve iş adamı Hasan Basri Tonga'nın da yer aldığı 27'si tutuklu, 12'si firari 64 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın dördüncü celsesine, 27'si tutuklu 52 sanık ile avukatları katıldı.



Tanık ve müştekilerin ifadelerinin alınmasını tamamlayan mahkeme heyeti, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlarının savunmalarını aldı. Avukatlar, tutuklulukta geçen süre göz önünde bulundurularak, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.



Cumhuriyet savcısının mütalaasını da alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Süleyman S, Mutlu K, Meliha A, Hasan G, Ali Ö, İbrahim S. ve Ömer A. hakkında tahliye kararı verdi.



Tutuksuz sanıkların haftada iki gün olan adli kontrollerinin bir güne indirilmesine hükmeden heyet, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 28-29-30 Mart'a erteledi.