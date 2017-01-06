Kırıkkale'deki Fetö Operasyonu

Kırıkkale'de düzenlenen FETÖ operasyonundan gözaltına alınan 5 emniyet mensubundan 1'i tutuklandı.



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 5 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından gözaltına alınan zanlıların evlerinde arama yapılmıştı.



Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edilen zanlılardan H.C tutuklanırken, Ö.E, K.İ ve F.A adli kontrol şartı, İ.Ü savcılık tarafından serbest bırakıldı - KIRIKKALE