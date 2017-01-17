Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kırıkkale'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Cemali Özgü idaresindeki 34 AE 0816 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolunun 12. kilometresinde kontrolden çıkarak yolda bir süre kaydıktan sonra yolda durdu.



Aynı yönde sereden Turgay Üstündağ idaresindeki 06 HB 9036 plakalı otomobil de yolda durunca arkadan gelen Burhan Kaya'nın kullandığı 50 UD 809 plakalı otomobil ve Hüseyin Saylan'ın (27) kullandığı 71 FE 495 plakalı otomobil de önündeki araçlara çarptı.



Kazada, otomobil sürücülerinden Saylan ile araçlarda bulunan Mehmet (51) ve Meryem Kaya (48) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.