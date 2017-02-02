Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı



KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince 12 adrese yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonları sonucu gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı.



'Leydi' adlı narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonlarda, sokak satıcısı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde bulunan 12 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ile mücadele ekiplerince yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddesi ve şırınga ele geçirildi.



Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlıların ifadelerinin sona ermesinden sonra adliyeye sevk edilenlerden C.A., B.Y.A., Y.K., A.C.S., B.B. ve H.K. gönderildikleri adliyede mahkemece tutuklanıp, Keskin Cezaevi'ne gönderildiler. Bu arada zanlılardan B.Ş., R.G. ve E.Ö. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldıladı.