Kırıkkale'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Metin Ünal (23) idaresindeki 34 DJ 965 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum karayolu 60. kilometrede yol kenarındaki bordör taşlarına çarptı.



Kazada, sürücü Ünal ile otomobilde bulunan Hanife (31) ve İsmetcan Öztürk (3) ile Menekşe Ünal (33), Selvinur (6), Muhammet (3) ve Rabia Koçata (23) yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.