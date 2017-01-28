Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

Hasan Çapraz idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Çorum karayolu Delice ilçe merkezindeki kavşakta Serkan Tütüncü'nün kullandığı otomobile daha sonra da bariyerlere çarptı.Kazada otomobilde bulunan Esra (38), Sueda (15), Dilara Fatma (7) ve İsmail Talha Çapraz (9) yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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