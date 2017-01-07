Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Timur Yıldız (36) idaresindeki 08 HC 603 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 72. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.



Kazada sürücü Yıldız ile otomobilde bulunan Osman Çağatay Koçak (27) ve Nurhan Gökgül (26) yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.