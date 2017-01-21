Kırıkkale'de Trafik Kazaları: 5 Yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Mahir Soysaldı'nın kullandığı 71 DS 869 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolunun birinci kilometresinde aynı yönde seyreden Hakan Sağlam (41) idaresindeki 06 BU 0783 plakalı otomobille çarpıştı. Hüseyin Canbolat hakimiyetindeki 71 FE 954 plakalı otomobil ise aynı noktada önünde seyreden Ömer Pekdoğan yönetimindeki 71 DA 853 plakalı otomobile arkadan çarptı.



Kazada sürücü Sağlam ile araçlarda bulunan Hakan Çavdar (38) ve Oğuzhan Engin (26), yaralandı.



Aynı noktadaki başka kazada da Ali Kurt (21) idaresindeki 71 FH 433 plakalı otomobil, kazalar nedeniyle yavaşlayan Mustafa Balcı yönetimindeki 60 KT 666 plakalı kamyona arkadan çarptı.



Kazada sürücü Kurt ile otomobilde bulunan Ahmet Güneş (42) yaralandı. Kamyonun altına giren otomobilin ön kısmı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.



112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Bir süre ulaşıma kapanan Kırıkkale-Ankara karayolu, araçların kaldırılmasının ardından, tekrar trafiğe açıldı.