Kırıkkale'de Sobadan Zehirlenen Çift Öldü

KIRIKKALE'de kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 74 yaşındaki Bekir Çelikoğlu ile 70 yaşındaki eşi Döndü Çelikoğlu yaşamını yitirdi.



Olay, Kırıkkale'nin Gündoğdu Mahallesi, 1602'nci Sokak, 74 numarada meydana geldi. Altı depo olarak kullanılan iki katlı binada oturan Bekir- Döndü Çelikoğlu çiftinin uzun süre evden çıkmaması üzerine komşuları ve aramalarına rağmen kendilerine ulaşamayan kızı eve geldi. Evin kapısının açılmaması üzerine durum polise bildirildi. Çilingir tarafından kapı açılırken, Çelikoğlu çifti yatak odasında ölü olarak bulundu. Çiftin soba borusunun tıkanması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri belirtilirken, cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



- Kırıkkale