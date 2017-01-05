Kırıkkale'de Sigara Yasağı Denetimi

Kırıkkale'de kapalı yerlerde tütün yasağına uyum denetimi yapıldı.



Sağlık Bakanlığının talimatı ile her ay düzenli olarak mülki amirler eşliğinde yapılması istenen sigara denetimleri kapsamında Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş ile ilgili yetkililer kafe ve lokantalarda sigara denetimi yaptı.



Vali Haktankaçmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ile ilgili Türkiye'de çok ciddi çalışmaların olduğunu söyledi.



Amaç farkındalık



Amaçlarının kapalı alanlarda özellikle kanunun yasak koyduğu alanlarda sigara içilmemesi, gençlerin sigaralı ortamlardan korunması ve bu konuda işletmelerin dikkatlerini çekmek olduğunu aktaran Haktankaçmaz, "Bu amaçla kentteki kafeleri ve lokantaları gezerek denetim yaptık. Kapalı alanlarda sigara içilmemesi konusunda uyarılarda bulunduk. Eğer aksaklıklar varsa yetkililer gerekli uyarıları yapacak." dedi.



Halk Sağlığı Müdürü Dr. Güngüneş de ekiplerin iş yerlerinde yaptığı denetimlerin vatandaşları bilinçlendirdiğini, gördükleri aksaklıkların giderilmesi için iş yerlerini uyardıklarını söyledi.



Kırıkkale'de 2009-2016 yılları arasında 194 bin denetim yapıldığını belirten Güngüneş şunları kaydetti:



1 yılda 379 işyerine ceza kesildi



"Bu denetimlerde 379 iş yerine 727 bin 755 lira, 684 kişiye 59 bin 937 lira para cezası kesildi. 15 işletmeye de kapatma cezaları verildi.



Kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili olası sorunların ivedilikle çözülebilmesi, denetim mekanizmasının en iyi şekilde işlemesinin sağlanması için il genelinde her türlü tedbirin alınması için gayret gösteriyoruz.



Tütün ve tütün ürünleriyle mücadeleyi daha etkin şekilde yürütmek ve değerlendirmek amacıyla bu denetimlerimizi artırdık."