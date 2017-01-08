Kırıkkale'de, Sarıkamış Yürüyüşü

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 102'nci yıl dönümünde, Kırıkkale'de düzenlenen tören ve yürüyüşle şehitler anıldı.



Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları eşliğinde etkinliğe katılanlar, Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ulubatlı Hasan ve Hürriyet Caddesi üzerinden tekbir getirerek tekrar Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, okunan İstiklal Marşı ve yapılan dua sonrası yaptığı konuşmada, 102 yıl önce Sarıkamış'ta 60 bin şehidi anmak üzere toplantıklarını belirtti. Haktankaçmaz, "Bu millet, bu toprakları kolay kazanmadı diyoruz. Sarıkamış bunlardan birisi,, Çanakkale, Yemen bunlardan birisi. Bugün ülkemizin dört bir köşesinde görev yapan güvenlik, kamu görevlileri, bunların canlı şahitleri. Geçmişten bugüne bize bu toprakları vatan yapan, miras bırakan ecdadımızın, şanlı kahramanlarımızın ruhlarının şaad olmasını diliyorum. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Bizim yataklarımızda rahat uyuyabilmemiz için görev yapan huzur içinde yaşamamız için görev yapan bütün kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum" dedi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Rifat Ünlü ise konuşmasında, "Bütün zorluklara rağmen Sarıkamış'taki Mehmetçiğimiz bedenlerinde can, dizlerinde derman kalmayıncaya kadar geri dönmeyi asla düşünmediler. Onlar 20'nci yüzyılın en büyük destanını yazdılar. Bizler de onların torunları olarak, onlardan aldığımız güçlü Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu kutlu yürüyüşüne birlikte devam edeceğiz" dedi.



- Kırıkkale