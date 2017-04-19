Kırıkkale'de "Sabrın İzleri" Konulu Sergi Açıldı

Kırıkkale'de Halk Eğitim Merkezi tarafından "Sabrın İzleri" konulu tezhip, çini ve ebru sergisi açıldı.



Nur Cami ve Külliyesi Fuaye Salonunda açılan sergide, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı geleneksel el sanatlarından tezhip, ebru ve çini eserleri sergilendi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi sayesinde unutulmaya yüz tutmuş eserler ile geleneksel el sanatlarını canlandırmayı ve yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.



Merkez olarak önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Kılıç, "Halk Eğitim Müdürlüğü olarak sene başından itibaren açtığımız kurslarımızın bugün ürünlerini, emeklerini burada sergilemiş olduk. Burada ebru hat, tezhip, minyatür, seramik, katı ve çini genellikle kendi kültürümüzü yansıtan eserlerimizden oluşan bir sergi düzenledik. Burada amacımız, bu eserlerimizi, el emeği göz nuru sanatlarımızı gelecek nesillere de aktarmaktır. Çalışmalarımız bu yönde. Kursiyerlerimizin büyük çaba göstererek yaptıkları eserler vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı." diye konuştu.



Kılıç, kursiyerlerin bu sayede hem boş zamanlarını değerlendirdiklerini hem de bu sayede önemli birer meslek de öğrendiklerini sözlerine ekledi.



Halk Eğitim Merkezi öğreticisi Kamile Coşkun da "Kursiyer arkadaşlarımla birlikte sabırla, emekle yapmış olduğumuz bu eserlerimizi burada halkımızın beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.



Sergi, 3 gün boyunda vatandaşların ziyaretine açık olacak.