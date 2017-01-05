Kırıkkale'de Polisin Tarihi Eser Operasyonu

Kırıkkale'de tarihi Kur'an-ı Kerim'i kargoyla İstanbul'a göndermeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendirerek F.K. ile E.G'yi takibe aldı.



Kent merkezinde bir kargoya düzenlenen operasyonda F.K. ile E.G. tarihi Kur'an-ı Kerim'i kargoyla İstanbul'a göndermek üzereyken suç üstü yakalandı.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.