Kırıkkale'de Polis Teşkilatının 172. yıldönümünde duygulu anlar



TÜRK Polis Teşkilatının 172. yıldönümü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırıkkale'de de kutlandı. Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, duygu dolu anların yaşandığı şehitlikte, şehit yakınlarını teselli ederken yaptığı açıklamada, polis teşkilatının hainlerle mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.



Kırıkkale Cumhuriyet meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasından sonra şehitlikte Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. ra tüm şehit mezarları emniyet teşkilatı tarafından ziyaret edildi ve şehit yakınlarının duygulu anlar yaşadığı programda Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu tarafından şehit yakınları teselli edildi. Şehitliğin gezilmesinden sonra Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu yaptığı konuşmada, "1879 yılında kurulan büyük teşkilatın 172. yılını kutluyoruz. O tarihten bu tarihe kadar polis teşkilatı bugün burada şehitlikteyiz. Bu memlekette hainler olduğu sürece her zaman şehit vermeye devam edeceğiz. Ama teşkilatımız hainlerle mücadele etmeye devam edecek. En son devletimiz için, milletimiz için, 15 Temmuz'da yaptığımız gibi halkımızla beraber devletimizin bekası için gerekiyorsa bir çoğumuz gene şehit olacağız. Nice 172'nci yıllara diyoruz" dedi.