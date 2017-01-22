Kırıkkale'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Mert Keleş'in (20) kullandığı 06 NM 798 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 42. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Keleş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Keskin Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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