Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali Mert Keleş'in (20) kullandığı 06 NM 798 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 42. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Keleş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Keskin Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kırıkkale'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
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