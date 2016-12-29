Kırıkkale'de Okullar Yarın Tatil

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA - KIRIKKALE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.



Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, okulların yarın tatil edildiğini ifade etti. Vali Haktankaçmaz, "Meteoroloji'nin uyarıları göz önünde bulundurularak Kırıkkale merkez ve ilçelerde 30 Aralık'ta eğitime 1 gün ara verilmiştir. İyi tatiller." dedi.