Kırıkkale'de Okullar Tatil Edildi

Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.





İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.





Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.