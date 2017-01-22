Kırıkkale'de Öğretmenlere Özel Modül

Kırıkkaleli işadamı, işlem eğitim firma sahibi Erkan Şahin tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim sistemi programı Türkiye'de ilk olarak Kırıkkale Hasan Ali Yücel İlkokulunda dağıtıldı.



Hasan Ali Yücel sınıf öğretmeni Osman Emre Delice, projenin sahibi Orman Genel Müdürlüğü ile görüşmeyi ayarlayan Erkan Şahin'e eğitime verdiği destek için teşekkürlerini iletti. Facebook'un sosyal sorumluluk beğeni sayfası tarafından 'Öğretmenim Canım Benim' adlı bir blogda yönetici olarak hizmet veren Osman Emre Delice, grupta Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan yaklaşık 5 bin öğretmen olduğunu bu sistem sayesince tüm Türkiye'ye ücretsiz olarak modüllerin gönderileceğini söyledi.



Sistemin işleyişiyle ilgili bilgi veren Hasan Ali Yücel İlkokulu Müdürü Ömer Tanju Cihan'da, Erkan Şahin'in sistemi sürekli olarak geliştirildiği için yeni program ile de uyumlu olacağını ifade etti.



Sistemin ilkokul 1'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar tüm dersleri kapsadığını ifade eden Okul Müdürü Cihan, sistem içinde kaynak kitaplar, sorular, sesli hikaye kitapları, online sınavlar, boyama kitapları, ders anlatım videoları ve bir çok etkinlik olduğunun altını çizdi. - KIRIKKALE