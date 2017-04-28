Kırıkkale'de "Madde Bağımlılığı ve Okul Güvenliği" Toplantısı

Kırıkkale'de, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz başkanlığında "Madde Bağımlılığı ve Okul Güvenliği" toplantısı yapıldı.



Vali Haktankaçmaz, valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede Kırıkkale'de yapılan çalışmalar ve çalışmaların durumu hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.



Önemli olanın bu hastalığa yakalanmadan önce önlemlerin alınabilmesi olduğunu dile getiren Haktankaçmaz, şöyle konuştu:



"Bu hastalığa yakalandıktan sonra ise gerekli tedavilerin yapılması gerekiyor. En azından yakalanmadan önce önlemleri almak için çalışmalar yapılmalı. Uyuşturucu ile mücadele, madde bağımlılığı ve okul güvenliğinin alt konusudur. Bizim bunların arasında en önem verdiğimiz uyuşturucu konusu. Uyuşturucu Kırıkkale'de yok denecek kadar az. Uyuşturucu kullanımı ve satımını düşürebildik. Emniyetimizin, jandarmamızın ve kolluk birimlerimizin güzel çalışmaları var. Uyuşturucu konusunda birçok konu var. Ailelerin bilgilendirmesi, metruk binaların yıkılması ve tedavi yöntemleri gibi."



Haktankaçmaz, tedavi konusunda da İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün ciddi çalışmalarının olduğunu anlatarak, Kırıkkale olarak iyi durumda olduklarını ve çalışmalarda ciddi ilerleme katettiklerini kaydetti.



Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl Sağlık Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş, İl Emniyet Müdür yardımcıları ve okul idarecileri katıldı.