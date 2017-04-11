Kırıkkale'de "Madde Bağımlılığı ile Mücadele Aile Eğitim Programı"

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Madde Bağımlılığı ile Mücadele Aile Eğitim Programı" tanıtım toplantısı düzenlendi.



Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, bir otelin konferans salonunda düzenlen toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadelenin Türkiye'nin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.



Özellikle son 2-3 yıldır merkezi hükümet ve iller düzeyinde bu konuya önem verildiğini, ciddi çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Haktankaçmaz, şunları dile getirdi:



"Bu kapsamda Kırıkkale'de de çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yol güzergahları üzerinde olmamız sebebiyle Kırıkkale çok önemlidir. Yapılan operasyonlarla buradan geçişleri önlemeye çalışıyoruz. Kolluk kuvvetlerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda hem talep hem de arz boyutu var. Bu iki konuya aynı anda yönelmeniz gerekiyor. İlimizde arz boyutunu yok denecek seviyeye getirdik. Bu konuyu çok boyutlu ele almak gerekiyor. Öncelikle aile kesinlikle ele alınmalı. Sonra o kişi bilinçlendirilerek tedavi edilmeli. Bu konuda her kurum, üstüne düşeni yapmalı. Belediyeler metruk bina koymamalı, üniversitelerimiz sosyolojik açıdan çalışmalar yapmalı. Yani bütün kurumlarla birlikte bu konuya çözüm bulmak zorundayız. "



Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Esat Işık da Türkiye'de 2011 yılında yapılan saha araştırmasında, 1 milyon 300 bin kişinin uyuşturucuya temas ettiğinin ortaya çıktığını belirtti. Işık, şu değerlendirmede bulundu:



"Maalesef bu rakamın yüzde 6'lık kısmı adli sürece girmiş, 85 bin kişi hakkında tedavi yani denetimli serbestlik kararı verilmiştir. 2011 yılında bu saha çalışmaları başladığında bu konu sahipsizdi. Türkiye'deki tedavi imkanları kısıtlıydı. Daha çok bu iş kurumların birbirine devretmesi şekliyle oluyordu. Sonrasında uyuşturucuyla mücadele yüksek kurulu oluşturuldu. Bu kurulda 8 bakanlık ve bir başbakan yardımcısı var. Tedavi süreci çok önemli. Bu yüzden AMATEM'lerin kapasiteleri artırılıyor ancak bu işin en önemli kısmı ailedir. Bir bağımlının tam anlamıyla tedavisi yoktur. Sadece uzak kalması ve arınması vardır. Bu uzak kalma sürecinde hep ailesinin yanında olmalıdır. Bu çevre desteklenmediği sürece ve ya kullanıcıyı başka şeylerle meşgul etmedikçe uyuşturucu bağımlılığı maalesef toplumda hiç azalmıyor."



Konuşmaların ardından madde bağımlılığından korunma ve tedavi süreçleri ile ilgili bilgi verildi.