Kırıkkale'de Madde Bağımlılığı ile Mücadele Toplantısı

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, uyuşturucunun ciddi bir problem olduğunu ve bu soruna çözmek için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Emniyet Müdürlüğüne gelen şikayetlerin azaldığını belirten Haktankaçmaz, bu konuda önemli çalışmalar yapıldığını ve her kurumun uyuşturucuyla mücadele ettiğini bildirdi.



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından madde bağımlılığı ile mücadele aile eğitim programı düzenlendi. Programa Letonya, Avustralya ve Macaristan gibi ülkelerden proje ortağı olarak gelen ziyaretçiler katıldı.



Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Haktankaçmaz, "Geçen yıldan bu yana uyuşturucu madde konusunda önemli çalışmalar yapıldı. Şikayet hatlarına gelen, şikayetler azalmış. Yapılan operasyonlar nedeniyle azalma olmuş. Kişileri uyuşturucuya bulaşmadan koruma altına almak önemlidir. Komisyon kurulup her ay çalışmalar değerlendiriyor. Belediye çalışmaları ile birlikte köhne binalar yıkıldı. Uyuşturuculara mekan kalmadı diyebiliriz. Amatem yoktu bir iki ay içinde Amatem faaliyete geçecek." dedi.



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten'de, çağımızın belası olan uyuşturucunun Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de sıkıntılı olduğunu ifade etti. Kolluk birimlerinin önemli operasyonlar yaparak adli ve idari anlamda çalıştığını söyleyen Tüten, adli ve idari önlemler ile uyuşturucu sorununun çözülemeyeceğini belirtti. - KIRIKKALE