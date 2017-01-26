Kırıkkale'de Kyk ve Spor Müdürlüğü Güzel Çalışmalara İmza Atıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın göreve başlamasından sonra hızlı bir değişim sürecine giren Yurtkur yapılan çalışmalar ile sadece barınma hizmeti vermekle kalmayıp sosyal alanları ve yaşam kalitesi ile ev görüntüsü veriyor. Kırıkkale'de 2015-2017 Eğitim Öğretim yılları içersinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Yurtkur İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen 48 faaliyette kurum bünyesinde bulunan 7 bin 586 öğrencinin katılımı sağlandı.



Bütün kurumların aktif bir şekilde ortak hareket ettiği Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) müdürlükleri arasındaki uyum, performans ve ortak çalışmalar göz dolduruyor. Tamamıyla bir bütün olarak şehirde yaşayan ve KYK yurtlarında kalan öğrenciler Spor Bakanlığının bütün tesislerinden aktif bir şekilde yararlanıyorlar.



Türkiye genelinde hizmet veren KYK yurtları kalitesiyle göz dolduruyor. Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Yurtkur yaptığı çalışmalar ve öğrencilere sunduğu hizmetler ile taktir topluyor. Bina sayısını her yıl artıran kurum her geçen günde öğrenci kapasitesini artırıyor.



"Tesisler öğrencilerin emrinde"



Son yıllarda KYK Yurtlarında kalan öğrenciler, derslerinden arda kalan zamanlarda hem kendilerini dinlendirmek hem de yeni bir şeyler öğrenmek amacıyla açılan kurslara ilgi gösteriyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik Hizmetleri Spor il müdürlükleri arasında yapılan protokolle Gençlik ve Spor il müdürlüğüne bağlı spor salonlarındaki yüzme havuzundan öğrenciler ücretsiz bir şekilde faydalanıyor. Özellikle yüzme, basketbol, voleybol, gitar, halk oyunları kursları öğrenciler tarafından en çok rağbet gören kurslar arasında dikkat çekiyor.



Yürütülen çalışmalar hakkında İHA muhabirine bilgi veren Kredi Yurtlar Kurumu Kırıkkale il Müdürü Haluk Karahan, iki kardeş kurum olan Kredi Yurtlar Kurumu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü ortak projelere imza atıyoruz. Yurtlarımızda kalan öğrenci kardeşlerimize buranın sadece bir barınma yeri olmadığını gösteriyoruz. İki kurum olarak ortaklaşa güzel çalışmalara imza atıyoruz. Türkiye'de ilk defa ilimizde yüzme havuzu Kredi yurtlarda kalan öğrencilerimize ücretsiz olarak açıldı. Kırıkkale Yurtkur, 2015-2017 Eğitim Öğretim yılları içersinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Yurtlar İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen Eğitsel kurs ve atölye çalışmaları, sportif kurs, sosyal ve kültürel Faaliyetler ve Bakanlık ile ortak projeler ile organize edilen toplam 48 faaliyette kurum bünyesinde bulunan 7 bin 586 öğrencinin katılımı sağlandı" dedi. - KIRIKKALE