Kırıkkale'de Halk Günü Toplantısı

Kırıkkale Valiliği tarafından düzenlenen halk günü toplantılarından ikincisi Vali Yardımcısı Adnan Kayık başkanlığı'nda gerçekleştirildi



Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen halk günü toplantısına Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Yazı İşleri Müdürü Şafak Nur Aksoy ile birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Kayık, halkın taleplerinin birebir takipçisi ve sorunların çözümleyicisi olduklarını hatırlattı. Bu toplantıların halkla birebir, yüz yüze direk iletişime geçmesi açısından önemli bulduklarını kaydeden Vali Yardımcısı Kayık,"Vatandaşın varsa talebi, şikayeti ve sıkıntıları kamu görevlileri itibariyle valilik koordinesinde bu işlerin yapılması, yapılmıyorsa neden yapılamadığı noktasında çözüme kavuşturmak için önemlidir" dedi. - KIRIKKALE