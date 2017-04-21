Kırıkkale'de Fuhuş Operasyonu; 7 Gözaltı

KIRIKKALE' Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekiplerince Yahşihan İlçesi'nde kiraladıkları apartman dairesinde fuhuş yapan ve yaptırdıkları tespit edilen yabancı uyruklu 4'ü kadın 7 kişi suçüstü yakalandı.



Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, fuhuş ihbarı üzerine uzun süredir takibe aldıkları Kırıkkale Üniversitesi'nin bulunduğu Yahşihan İlçesi, Yenişehir semtinde bir apartmandaki daireye baskın düzenledi. Ekipler, Özbekistan uyruklu N.A, (57) adlı kadın, erkek çocukları O.A. (32) ve H.A. (30), gözetleyici konumunda bulunan Kırıkkaleli Y.Y. (42), para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen kadınlardan Özbekistanlı G.I. (40) ve Kırgızistanlı Z.Z. (30) ile G.H. (30) düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Ahlak Bürosu ekipleri tarafından fuhuş yaptırdıkları ve yaptıkları tespit edilen 7 kişi, ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildiler. - Kırıkkale