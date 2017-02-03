Kırıkkale'de Fetö/pdy Operasyonu

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınan 12 şüpheliden 1 astsubay tutuklandı, aralarında polis ve askerlerin bulunduğu 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınanlardan astsubay H.G, uzman çavuşlar E.A. ve Ö.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan astsubay H.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, uzman çavuşlar E.A. ve Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ üyesi oldukları ve "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına aldığı polis memurları H.G, M.K, M.N, R.K, M.Ç, Y.Z.A, H.S, K.Y. ile İ.K.'de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.