Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5 polis memuru gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla emniyet mensuplarına yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda 5 polis gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kırıkkale'de Fetö/pdy Operasyonu
Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5 polis memuru gözaltına alındı.
Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5 polis memuru gözaltına alındı.
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