Kırıkkale'de Fetö/pdy Operasyonu

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün kentteki okullarının 16 hissedarı gözaltına alındı.



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye ait kapatılan okulların hissedarlarına yönelik operasyon başlattı.



Operasyonda, örgütün kentteki okullarının 16 hissedarı gözaltına aldı. Ekipler, zanlıların adreslerinde arama yaptı.



Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.