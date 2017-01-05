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Kırıkkale'de Fetö/pdy Operasyonu

Kırıkkale'de Fetö/pdy Operasyonu

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün kentteki okullarının 16 hissedarı gözaltına alındı.

Kırıkkale'de Fetö/pdy Operasyonu

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün kentteki okullarının 16 hissedarı gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye ait kapatılan okulların hissedarlarına yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda, örgütün kentteki okullarının 16 hissedarı gözaltına aldı. Ekipler, zanlıların adreslerinde arama yaptı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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