Kırıkkale'de Fetö/pdy Davası

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün kayyuma devredilen okul arazisini alanlara yönelik haklarında dava açılan 7 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.



Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Zekeriyya K, Galip F, Muzaffer A, Yaşar D, Halil A, Adem K, Mustafa A. ve avukatları katıldı.



Kimlik kontrollerinin ardından duruşmada, "FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgüte finans sağlamak" suçlamasıyla yargılanan sanıklar savunmalarını yaptı.



Tutuklu sanıklardan Zekeriyya K, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.



Diğer sanıklarla birlikte "saflıklarından" yararlanılarak kandırıldığını savunan Zekeriyya K, Türkiye'ye karşı yapılacak her türlü kanun dışı eyleme karşı olduğunu söyledi.



Zekeriyya K, "FETÖ ile hiçbir bağlantım yok. Suçsuzum ve mağdurum. Suçlamaları reddediyorum. Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için bütün bildiklerimi anlattım." dedi.



Diğer sanıklar da savunmalarında kendilerine atfedilen suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Halil A. ile Mustafa A'nın, haftada 2 gün adli kontrol şartı uygulanarak ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliyesine karar verdi.



Dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşma da 25 Nisan'a ertelendi.



Öte yandan, dava kapsamında hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkartılan Bayram Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.