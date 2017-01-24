Kırıkkale'de Fetö Operasyonunda 14 Emniyetçi Adliye'de

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETKÖ/PYD) kapsamında emniyet teşkilatına yönelik yapılan operasyon sonucu göz altına alınan 14 kişi, 3 gün süren ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildiler. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda FETÖ/PYD yapılanmasına yönelik yapılan operasyon sonucu 14 emniyet mensupu gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda, aralarında 4. sınıf emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin de bulunduğu 14 polis gözaltına alındı. 4. sınıf emniyet müdürleri U.A., A.A., emniyet amirleri S.A., Ç.D., polis memurları Ö.Ü., İ.T., Y.Ç., L.B., H.Ş., Y.Ş., S.K., Ö,H., H.K. ve H.A. emniyetteki sorgularından sonra Adliyeye sevk edildiler. Zanlı polislerin bazı yakınları ise Adliye önünde göz yaşı döküp, sinir krizi geçirdi.