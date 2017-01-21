Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 14 emniyet personeli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 4'üncü sınıf emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser yardımcısı ve polis memurlarının aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan U.A., A.A., S.A., Ç.D., Ö.Ü., İ.T., Y.Ç., L.B., H.Ş., Y.Ş., S.K, Ö.H., H.K., H.A.,'nın emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi. - KIRIKKALE
Kırıkkale'de Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı
Kırıkkale’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 14 emniyet personeli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 14 emniyet personeli gözaltına alındı.
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