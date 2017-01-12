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Kırıkkale'de Ev Yangınında Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Kırıkkale'de Ev Yangınında Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Kırıkkale'de bir evde kömür sobasından çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de Ev Yangınında Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Kırıkkale'de bir evde kömür sobasından çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarında 6 katlı apartmanın 2. katında, Zeynep Tolubilek'e ait evde kömür sobasının çevresindeki eşyaların tutuşmasıyla yangın çıktı.

Bu sırada evde bulunan ve dumandan etkilenen Zübeyde Tolubilek (38), 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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