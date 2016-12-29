Kırıkkale'de Eğitime Kar Engeli

Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.