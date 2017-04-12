Kırıkkale'de Deaş Operasyonunda 5 Gözaltı

Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 3 ayrı eve düzenlenen operasyonlarda D.Ç., E.Y., O.A., K.A. ve H.T.T. adlı kişiler gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada bu kişilere ait silah ile çok sayıda pasaport, dergi, bayrak ve digital materyaller ele geçirildi.



5 zanlı Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KIRIKKALE