Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu



KIRIKKALE - Kırıkkale'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 3 ayrı eve düzenlenen operasyonlarda D.Ç., E.Y., O.A., K.A. ve H.T.T. adlı 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramada bu kişilere ait silah ile çok sayıda pasaport, dergi, bayrak ve digital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.Ç., E.Y., O.A., K.A. ve H.T.T. adlı 5 zanlı Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların ifadeleri alındıktan sonra Adliye'ye sevkedilmesi bekleniyor.

(BÖ)