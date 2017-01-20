Kırıkkale'de 'Anayasa Değişikliğine Hayır' Eylemi

KIRIKKALE'de CHP il Başkanlığı, Eğitim-Sen Şubesİ, Türkiye Emekli-Sen ile Alevi Kültür Derneği'nce düzenlenen basın açıklamasında, "Ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyen ve demokratik değişim taleplerine cevap vermeyen anayasalar, bir toplumsal sözleşme karakteri taşımazlar. Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında anayasal yeni bir rejim haline getirilmek istenmektedir. Türkiye'de Anayasa yapım koşulları ve ortamı yoktur. Anayasa değişikliği teklifi de dayatmadır. Bu dayatmacı teklifi geri çekin" denildi.



Eğitim-Sen Şube Başkanı Yüksel Şahin, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, "Mümkün olan en geniş tartışma, istişare, uzlaşı ve mütabakata dayanmayan, ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyen ve demokratik değişim taleplerine cevap vermeyen anayasalar bir toplumsal sözleşme karakteri taşımazlar. Genel kabul gören bu anlayış yerine AKP-MHP yönetimlerinin dayatması ile fiilen uygulanan başkanlık, Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında anayasal yeni bir rejim haline getirilmek istenmektedir. Siyasal ve toplumsal muhalefetin, ifade, basın ve toplanma özgürlüklerinin OHAL rejimi altına alındığı, can ve mal güvenliğinin kalmadığı, savaşın sürdürüldüğü, cezaevlerinin dolup taştığı, ülkenin tamamının bir yarı açık cezaevine çevrildiği, sendikal hak ve özgürlerin çalışma hakkının OHAL-KHK'leriyle ortadan kaldırıldığı, üniversitelerin üniversite olmaktan çıkarıldığı, akademisyenlere cadı avı uygulandığı, şiddetin, tacizin, tecavüzün alabildiğine meşrulaştırıldığı bir dönemde neresinden bakılırsa bakılsın, Türkiye'de Anayasa yapım koşulları ve ortamı yoktur. Bu, parlamentoya sunulan Anayasa değişikliği teklifi de dayatmadır. Bu dayatmacı teklifi geri çekin, parti farkı gözetmeksizin millet vekillerine çağrımızdır. Buna hayır deyin Türkiye'nin gerçek ihtiyacı inkar edilen ve ötekileştirilen toplum kesimlerinin kimlik kültür ve yönetime katılma hakları başta olmak üzere köklü bir demokratikleşme ve iç barışı sağlayacak bir Anayasadır. Mevcut teklif bu ihtiyaçla taban tabana zıttır" dedi.



Türkiye'nin kendi demokrasi tarihine ve birikimine sırtını dönemeyeceğini belirten Yüksel Şahin açıklamasının devamında, "Çoktandır tarihe gömülmüş bir mutlakiyet rejiminin yeni bir versiyonu olan otokrasiye yüz yıllık bir parantezi kapatma demagojileri eşliğinde 'evet' diyemez, halkın beraberliğini tehlikeye atamaz faşizme karşı biz emek ve demokrasi güçleri olarak işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, bütün ezilenler ve ötekiler olarak, demokrasi, hak ve özgürlükler eşitlik ve barış mücadelesi vermeye devam edeceğiz. 'Hayır' deyin geri çekin" dedi.



- Kırıkkale