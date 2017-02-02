Kırıkkale'de 9 Polis, 3 Asker Fetö'den Gözaltında

KIRIKKALE'de düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturmasında 9 polis ile 3 asker gözaltına alındı.



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı FETÖ/PYD yapılanması kapsamında polis ve asker 12 kişi önce açığa alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken açığa alınan Astsubay H.G. ile uzman çavuşlar E.A. ve Ö.Ç.; Emniyet Müdürlüğü'nde görevli H.G., M.K., M,N., R,K., M.Ç., Y.Z.A., H.S., K.Y. ve İ.K. gözaltına alındı. 12 zanlıyla ilgili soruşturma sürüyor. - Kırıkkale